Lambrecht-Nachfolge

SPD-Politiker Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, wird neuer Bundesverteidigungsminister. (pa/dpa/dpa-Zentralbild/POOL/Britta Pedersen)

Scholz sagte in Brandenburg an der Havel, Pistorius habe die nötige Kraft und Ruhe für diese Aufgabe. Pistorius selbst sprach in Hannover von einer großen Ehre.

Politiker aus der Ampel-Koalition reagierten positiv auf die Berufung von Pistorius. Zugleich gibt es seitens der Grünen Forderungen, die Parität im Kabinett auch künftig einzuhalten. Linken-Chefin Wissler kritisierte ebenfalls, dass das Kabinett mit einem Mann als Nachfolger für die SPD-Politikerin Lambrecht nun nicht mehr paritätisch besetzt sei. Aus Union und AfD hieß es, Pistorius fehlten Sachkenntnis und Erfahrung mit der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.