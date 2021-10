Nach den Sondierungen von SPD, Grünen und FDP beginnen heute die Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition. Einige Hindernisse müssen dabei noch überwunden werden. Vor allem das Thema Finanzen könnte für Probleme sorgen.

Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl starten in Berlin die Koalitionsverhandlungen. Auf dem Messegelände kommen zum Auftakt die Hauptverhandler, je sechs hochrangige Vertreter jeder Partei, mit den Leitern der 22 Arbeitsgruppen zusammen. In diesen Arbeitsgruppen sitzen Fachpolitiker, die in den kommenden Wochen die Details eines Koalitionsvertrags aushandeln sollen. SPD, Grüne und FDP haben als Ziel ausgegeben, noch vor Weihnachten eine gemeinsame Regierung zu bilden. Der Generalsekretär der Liberalen, Wissing, äußerte sich am Morgen zuversichtlich, dass sich die Koalitionsverhandlungen zügig gestalten werden. Es wäre die erste sogenannte Ampel-Koalition auf Bundesebene. Über Posten in der künftigen Regierung soll erst am Ende der Gespräche entschieden werden.

Schon in Sondierungen erste Festlegungen

Einige Hürden haben die drei Partner bereits mit ihrem zwölfseitigen Sondierungspapier aus dem Weg geräumt. So soll der gesetzliche Mindestlohn einmalig auf zwölf Euro pro Stunde steigen - was beim Wirtschaftsrat der CDU auf Kritik stieß. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden, das Wahlalter für Bundestag und Europaparlament auf 16 Jahre sinken. Pro Jahr werden 400.000 neue Wohnungen angepeilt. Es soll keine Rentenkürzungen geben, auch das Renteneintrittsalter wird nicht angehoben. Ein Tempolimit auf Autobahnen ist vom Tisch.

Streitpunkt Finanzen

SPD, Grüne und FDP planen "Zukunftsinvestitionen", die ein Volumen von 50 Milliarden Euro pro Jahr haben könnten. Allerdings lehnt die FDP Steuererhöhungen zur Finanzierung ab. FDP-Generalsekretär Wissing bekräftigte Forderung seiner Partei nach dem Beibehalten der Schuldenbremse. Die FDP orientiere sich bei den Gesprächen ausschließlich an dem, was in den Sondierungsvereinbarungen stehe, nämlich keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse", sagte er im ZDF. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner rief dazu auf, alle Spielräume zu nutzen. Die gebe es bei der Förderbank KfW und durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen.



Zu Spekulationen, die neue Regierung könne sich im nächsten Jahr hoch verschulden, weil dann die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, äußerte sich SPD-Fraktionschef Mützenich. Es bringe nichts, einen großen Haushalt aufzusetzen, wenn man das Geld nicht ausgeben könne, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. In den nächsten Tagen werde man über verschiedene Finanzierungsmodelle reden. Letztlich treffe der Bundestag die Entscheidung über den Haushalt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.