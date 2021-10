Trotz Corona-Pandemie ist es derzeit kein Thema in den politischen Debatten, wer der nächste Bundesgesundheitsminister wird. Auch die Frage, welche Politikerin oder welcher Politiker künftig das Außenministerium führt, ist kaum Gegenstand von Diskussionen. Das Interesse der möglichen Ampel-Koalitionäre richtet sich vor allem auf das Bundesfinanzministerium.

Nach übereinstimmenden Angaben der Verhandlungspartner ist jedoch bislang weder über die Ressortverteilung noch die Ressortzuschnitt gesprochen worden. Welche Partei welche Ministerien besetzt, solle - wie bei Koalitionsverhandlungen üblich - erst am Schluss der Verhandlungen entschieden werden. Bislang gibt es ja lediglich ein Sondierungspapier. Ein Überblick über die laufenden Personaldiskussionen:

Finanzen

Schon im Wahlkampf hatte FDP-Chef Christian Lindner mehrfach erklärt, dass er Bundesfinanzminister werden wolle - und vor einem grünen Finanzminister gewarnt. Mehrere Grünen-Politiker haben erklärt, dass sie sich ihren Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck auf dem Posten vorstellen könnten. Forderungen der FDP-Politiker Marco Buschmann und Wolfgang Kubicki, das Finanzministerium an Lindner zu vergeben, wurden entsprechend von Grünen-Politikern zurückgewiesen - teils auch mit dezentem Hinweis auf die Regierungserfahrung des Grünen-Chefs (und die fehlende Regierungserfahrung des FDP-Chefs). Habeck war bereits Landesminister in Schleswig-Holstein. Lindner war in seiner politischen Laufbahn Landtags- und Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär, Landes- und Bundesvorsitzender.

Das Gerangel um das Finanzressort zeigt, für wie einflussreich Politikerinnen und Politiker dieses Ministerium halten. "Es ist in der Tat das Ministerium, das am meisten gestalten kann, das am meisten Einfluss nehmen kann, sagte der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) (19.10.2021) im Deutschlandfunk. Der Sozialdemokrat betonte aber auch: "Wenn eine Regierung erfolgreich sein will, dann wird sie es nicht dadurch, dass sie einzelne starke Minister hat, sondern dass sie kollegial zusammenarbeitet. Die ganze Machtfülle des Finanzministeriums taugt nichts, wenn es nicht eine kollegiale Zusammenarbeit mit allen Ministerien gibt, weswegen auch das Vetorecht, von dem immer die Rede ist, das der Bundesfinanzminister hat, eigentlich ein stumpfes Schwert ist." Außerdem sagte Eichel: "Alle fünf Finanzminister der Kabinette Schröder und Merkel haben vorher bereits ganz große Behörden geleitet."

Man müsse sehen, dass das Thema Finanzen bei den drei Ampelparteien "sehr strittig ist", sagte die Politikwissenschaftlerin Svenja Krauss in Dlf Nova. Die FDP hatte im Sondierungspapier festschreiben lassen, dass es keine Steuererhöhungen geben solle. Hier sei das Finanzministerium verantwortlich, sagte Krauss. Auch die Grünen hätten ein Interesse, das Ministerium zu bekommen. Die Partei hatte im Wahlkampf für eine stärkere Belastung von hohen Einkommen und Vermögen geworben.

Gerade angesichts der geplanten Investitionen der möglichen Koalition gibt es bereits Zweifel an der sich abzeichnenden Haushalts- und Finanzpolitik: "Dieser Spagat, sehr viel mehr Geld ausgeben zu wollen - 50, 60 Milliarden Euro mehr pro Jahr - und gleichzeitig keine zusätzlichen Steuern und man will auch noch die Schuldenbremse einhalten, ist gar nicht möglich", sagte Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Da muss man sich ehrlich machen und sagen, wie will man das leisten."

Klima

FDP-Chef Lindner sagte am 17.10.2021 in einem ARD-Interview: "Wichtig ist mir nur eins: Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium." Einen Tag später sagte der Liberale bei einer Pressekonferenz, seine Aussage sei "ein Versehen" gewesen.

Auch im Sondierungspapier ist von einem Klimaministerium nicht die Rede. "Wir reden jetzt nicht darüber, welches Ministerium wie zugeschnitten wird", sagte der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans am 18.10.2021. Habeck sagte: "Es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun." Allerdings hatten die Grünen im Wahlkampf ein Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht im Bundeskabinett gefordert.

Schon länger wird darüber spekuliert, dass die Grünen im Falle einer Regierungsbeteiligung ein Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Energie bekommen könnten. Ähnliche Ministeriumszuschnitte gab und gibt es bereits in Bundesländern. In Österreich führen die Grünen seit 2020 ein Ministerium für "Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie".

Bundestagspräsident/Bundestagspräsidentin

Diskussionen gibt es über einen wichtigen Posten im Verfassungsgefüge, nämlich den an der Spitze des Bundestags. Der Bundestagspräsident wird normalerweise von der stärksten Fraktion gestellt. Nach den parlamentarischen Gepflogenheiten müsste der Posten daher an die SPD gehen, die bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wurde. Klar ist also, dass der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nicht erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt werden wird.

Die Sozialdemokraten haben bei der Besetzung jedoch ein Personalproblem. Unter den erfahrenen Fraktionsmitgliedern drängt sich keine Frau für den Posten auf. Zwar hat die SPD-Fraktion mit 42 Prozent eine vergleichsweise hohe Frauenquote - viele von ihnen sind aber noch jung oder gar gerade erst ins Parlament eingezogen.

Die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, Beate von Miquel, forderte die Sozialdemokraten auf, das Amt mit einer Frau zu besetzen. "Es ist unglaubwürdig, dass ausgerechnet die Partei, die in ihrem Wahlprogramm ein 'Jahrzehnt der Gleichstellung' einfordert, jetzt offenbar überwiegend Männer in die höchsten Staatsämter schicken will", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Findet die SPD keine Bundestagspräsidentin könnte sich das auf die Besetzung der anderen Verfassungsorgane und auf die Koalitionsverhandlungen auswirken. In das höchste Staatsamt könnte im kommenden Frühjahr etwa die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt gewählt werden. Das wiederum könnte Auswirkungen auf die Ansprüche der Grünen bei der Verteilung der Ministerien in den Koalitionsverhandlungen haben. Allerdings hatte Bundespräsident Fran-Walter Steinmeier seine Bereitschaft zu einer weiteren Kandidatur bereits signalisiert. Zugleich soll es laut Medienberichten Gedankenspiele in der SPD geben, einer Grünen-Politikerin wie Göring-Eckardt den Vortritt beim Amt der Bundestagspräsidentin zu lassen.

