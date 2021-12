Deutscher Bundestag, Berlin (dpa)

Die FDP-Fraktion, die sich bisher zwischen AfD und Union befand, rückt nun an die Seite der Grünen und damit mehr in die Mitte. Die Unions-Abgeordneten, die sich gegen die Reform gewehrt hatten, werden künftig direkt neben der AfD-Fraktion platziert. Ganz links vom Präsidium aus gesehen sitzt weiterhin die Linke - wie bisher gefolgt von SPD und Grünen. Die FDP wollte bereits nach ihrem Wiedereinzug ins Parlament vor vier Jahren 2017 mit der Union die Plätze tauschen. CDU und CSU lehnten das damals ab und stimmten auch dieses Mal dagegen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, warf der Ampel-Koalition wörtlich "Respektlosigkeit" vor. SPD, Grüne und FDP wollten CDU und CSU "an den Rand des Plenums drücken". Das sei nicht in Ordnung. Das Vorgehen sei ein Zeichen großer Schwäche und von Kleinkariertheit, so der CDU-Politiker Frei.

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Vogel argumentierte in seiner Rede mit dem "Links-Rechts-Schema der Politik", nach dem die Fraktionen im Bundestag offenkundig sortiert seien. Es gebe dabei nur "eine einzige Anomalie": dass die FDP nicht in der Mitte sitze. Den Vorwurf der Respektlosigkeit wies Vogel zurück - im Gegenteil sei die Union respektlos. Diese habe nämlich im hessischen und im bayerischen Landtag durchgesetzt, dass die FDP-Fraktionen jeweils gegen ihren Willen an anderer Stelle sitzen müssten.

Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Mihalic, sagte, für sie sei der Wunsch der FDP nach einer Veränderung genauso nachvollziehbar wie der gegenteilige Wunsch der Union. Die Grünen-Fraktion wolle sich nun solidarisch mit ihrem Koalitionspartner zeigen. Allerdings sei sie unglücklich über die Debatte, sagte Mihalic. Sie frage sich, wie diese auf die Menschen im Land wirke, während sich der Bundestag eigentlich zahlreichen Problemen widmen müsse.

