Auf Bundesebene sind auch heute die Sondierungsgespräche über eine Ampel-Koalition weitergegangen.

In kleiner Runde kamen in Berlin die Generalsekretäre von SPD und FDP, Klingbeil und Wissing, sowie der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, zusammen. Sie wollten das bisher Erarbeitete zu Papier bringen. Morgen soll dann wieder in größerer Runde verhandelt werden. Am Dienstag war vereinbart worden, bis Ende der Woche Klarheit über eine mögliche Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.