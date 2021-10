Nach ihren bisherigen Sondierungsgesprächen wollen SPD, Grüne und FDP bis zum Freitag ein Papier ausarbeiten, auf dessen Grundlage über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden werden kann.

Dies erklärte FDP-Generalsekretär Wissing nach den Unterredungen in Berlin. Er äußerte sich zusammen mit seinen Kollegen von SPD und Grünen, Klingbeil und Kellner. Nun stehe die Stunde der Wahrheit in den Sondierungen bevor. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Klingbeil, sagte, er sei sich sicher, dass man die Hürden gemeinsam meistern könne. Das könne etwas Gutes werden. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, erklärte, die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer und die Menge an Unterschieden kleiner geworden.



Zuvor hatten sich Vertreter der drei Parteien sich zum dritten Mal für mehrere Stunden getroffen, um die Chancen für die Bildung einer Ampel-Koalition im Bund ausgelotet. Vertreter von Grünen und FDP hatten zuletzt die Differenzen zwischen ihren Parteien betont, etwa in der Finanzpolitik. Die Generalsekretäre äußerten sich nicht zu inhaltlichen Details der bisherigen Beratungen, lobten aber den "guten Ton" und die sachorientierten intensiven Gespräche.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.