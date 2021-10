Nach ihrem ersten Dreiertreffen verbreiten SPD, Grüne und FDP viel Zuversicht, was die Verhandlungen über eine mögliche Ampel-Koalition betrifft. Wie es nun weitergeht: Die Vertreter der drei Parteien kommen zu vertieften Sondierungsgesprächen zusammen, zusätzlich sind zwei Treffen geplant, bei denen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten.

Die Verhandlungspunkte im Überblick:

Die wichtigsten Stationen auf dem Weg zu einer neuen Regierungsbildung:

Die drei Parteien stünden unter einem "großen, fast riesigen Erwartungsdruck", betonte Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Theo Geers im Gespräch: "63 Prozent der Deutschen wollen diese Regierung, das ist fast eine Zweidrittelmehrheit. Die zu enttäuschen, da müsste man schon gute Gründe haben, die diese Zweidrittel der Bürger dann auch nachvollziehen können." Solch tiefgreifende Gründe, die zu einem Scheitern der Verhandlungen führen könnten, sehe er im Moment nicht, so Theo Geers. Hinzu komme die anhaltend hohe Zustimmung zu einem möglichen Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch da gebe es mit 63 Prozent Zustimmung fast eine Zweidrittelmehrheit. Diese Lage spreche für sich und gegen eine sogenannte Jamaika-Koalition mit Union, Grünen und FDP.

Zu konkreten inhaltlichen Fragen wollen sich Vertreter aller drei Parteien zunächst nicht äußern, um die Verhandlungen nicht durch öffentliche Debatten über Einzelthemen zu belasten. In einigen Bereichen dürfte es jedoch zu harten Verhandlungen kommen. So liegen bei Steuern, Schulden und der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen die größten Differenzen, hier deuten sich auch die größten Konflikte an.

Auch Theo Geers meint, dass in diesen Bereichen die unterschiedlichen Standpunkte nicht vergessen werden dürften, Beispiel Finanzpolitik: "FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat nicht ohne Grund noch einmal darauf hingewiesen." Wissing hatte in einem Interview geäußert, die Forderungen der FDP seien allen Gesprächspartnern bekannt: "keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse". Die Sondierungsgespräche würden daher kein "Sprint" werden, so Dlf-Korrespondent Geers.

Steuern

Die Steuerpolitik stellt das größte Konfliktpotential, denn hier prallen politische Grundüberzeugungen aufeinander: SPD und Grüne wollen hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten, nach dem Prinzip "stärkere Schultern tragen mehr", damit Geld für diejenigen da ist, die wenig haben. Die FDP lehnt Steuererhöhungen und Umverteilung jedoch ab: Man könne nicht immer nur verteilen, der Wohlstand im Land müsse überhaupt erstmal erwirtschaftet werden, sagte Parteichef Christian Lindner, der gerne Finanzminister werden würde, im Wahlkampf. Die FDP will für alle Einkommensgruppen und auch Unternehmen Steuern senken – mit dem Argument weniger Steuerbelastung fördere die Wirtschaft und erhöhe damit wiederum die Steuereinnahmen.

Schuldenbremse

Bund und Länder sollen ihre Ausgaben in der Regel ohne Kredite bestreiten. Diese Regelung ist im Grundgesetz verankert und wird als Schuldenbremse bezeichnet. Die Grünen plädieren für eine Aufweichung, um massive Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur zu ermöglichen. Eine Reform der Schuldenbremse hieße, das Grundgesetz zu ändern. Dies wäre nur mit Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat, möglich, solche Mehrheiten lassen sich aber nur sehr schwer organisieren. Die FDP lehnt eine Aufweichung der Schuldenbremse ab.

Klimapolitik

Ein zentrales Thema, gerade für die Grünen. Zwar sind sich alle Parteien einig, dass beim Klimaschutz deutlich mehr passieren muss, jedoch liegen die Vorstellungen, wie dieser Weg beschritten werden soll, große Unterschiede, vor allem zwischen Grünen und FDP. Die Grünen wollen klare Vorgaben durch den Staat: Ab 2030 nur noch Zulassung von emissionsfreien Autos, eine Solaranlagenpflicht für Dächer, eine schnellere Anhebung des CO2-Preises im Verkehr- und Wärmebereich und einen schnelleren Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle zur Stromerzeugung schon im Jahr 2030 statt 2038.

Die FDP lehnt dagegen staatliche Regulierung ab und setzt eher auf neue Technologien, Anreize und eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Ihr Argument: So könnten sich umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen. Die FDP ist gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren.

Einig sind sich alle drei Parteien, dass der Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne beschleunigt und es dafür schnellere Planungsverfahren geben muss.

Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Volker Finthammer schätzt die Einigung über die Klimaziele als zentral ein. Die Ampel-Koalition und darin gerade das Zweckbündnis mit den Liberalen könnte für den Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck ein Projekt mit Zukunft sein - wenn bestimmte Basislinien für die Erreichung der Klimaziele nicht unterschritten würden.

(picture alliance / Geisler-Fotopress)Robert Habeck zu Sondierungen - "Wir haben inhaltlich jede Menge Konflikte"

Bei den Sondierungen gebe es trotz vertrauensvoller Atmosphäre erkennbare Differenzen zwischen Grünen, SPD und der FDP, so Grünen-Co-Bundesvorsitzender Robert Habeck. Die Frage sei, ob daraus eine intelligente, kreative Dynamik entfacht werden könne.

Tempolimit

Ein großer Streitpunkt ist die Frage nach einem Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen. SPD und Grüne wollen es umsetzen. Argumentiert wird vor allem mit der Verkehrssicherheit. Der Klimaschutzeffekt käme als Bonus dazu. "SPD und Grüne wollen ein Tempolimit, die Polizei auch, sogar der ADAC hat sich da geöffnet und vor allem gibt es mittlerweile eine gesellschaftliche Mehrheit", sagt dazu Cem Özdemir, der Teil des erweiterten Sondierungsteams der Grünen ist. Die FDP lehnt ein Tempolimit als "Symbolpolitik" ab.

Mindestlohn

Ein zentrales Argument besonders aus dem Wahlkampf von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er hatte eine Anhebung auf 12 Euro im nächsten Jahr versprochen und sogar zur Bedingung für eine Koalition erklärt.

Dahinter kann Scholz schwer zurück. Auch die Grünen sind für zwölf Euro. Christian Lindner hat dagegen darauf verwiesen, dass der Mindestlohn Sache einer unabhängigen Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften sei.

Solidaritätszuschlag

Der Solidaritätszuschlag, den inzwischen nur noch Spitzenverdiener zahlen müssen, soll nach dem Willen der FDP komplett abgeschafft werden. Die SPD ist dagegen. Der "Soli", wie er zurzeit geregelt sei, werde weiterhin gebraucht und sei "ein gerechter Beitrag zu einem stabilen Gemeinwesen, das allen nutzt", so das Argument der SPD.

Bildung und Digitalisierung

In diesem Bereich zeichnet sich ab, dass sich die Beteiligten schneller einigen können. Die Digitalisierung in Verwaltung und Schulen voranbringen und in Bildung investieren - dafür sind alle Parteien.

Grüne und FDP verstehen es außerdem als Auftrag, dass sie vor allem von jungen Wählern viel Unterstützung bekommen haben. Die FDP hat die Digitalisierung schon lange zu einem ihrer Hauptthemen gemacht. Auch die Grünen wollen die Digitalisierung in Schulen und in der Ausbildung vorantreiben, nicht zuletzt weil digitale Lösungen einen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen liefern könnten.

Cannabis

Auch hier könnte es eine schnelle Einigung geben: FDP und Grüne befürworten beide eine Legalisierung und einen "Verkauf in lizensierten Fachgeschäften". Die SPD unterstützt eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene zunächst in Modellprojekten.

Auch wenn in den anstehenden Gesprächsrunden der drei Parteien in allen Punkten Einigkeit erzielt werden sollte - bis zur Bildung der neuen Regierung müssen die Politiker von SPD, Grünen und FDP noch einen regelrechten Marathon absolvieren.

Sondierungen

Am Montag (11.10.2021) steigen SPD, Grüne und FDP in vertiefte Sondierungen ein. Zehn Stunden haben sie dafür eingeplant, Zeit genug also, auch schon strittige Details anzusprechen. Am Dienstagvormittag darauf ist ein weiteres vierstündiges Sondierungsgespräch geplant. Danach gibt es eine Pause, weil SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu einem Finanzministertreffen nach Washington reisen muss. Nach Scholz' Rückkehr soll es am Freitag mit den Spitzengesprächen weitergehen. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Ampel-Parteien auf Generalsekretärsebene in Kontakt bleiben.

Koalitionsverhandlungen

Wenn sich in den Sondierungen die konkrete Aussicht auf eine gemeinsame Regierungsbildung ergibt, ist der Weg frei für offizielle Koalitionsverhandlungen. Dabei würden alle Themen im Detail verhandelt. Bereits nach den vergangenen Bundestagswahlen gab es einen Ansatz zu gründlicheren Koalitionsberatungen, um das spätere Regieren weniger konfliktträchtig zu gestalten. Doch das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sich die Koalitionsverhandlungen endlos in die Länge ziehen. 2018 begannen die nach den geplatzten Jamaika-Sondierungen gestarteten Verhandlungen über eine Neuauflage von Schwarz-Rot am 26. Januar. Und bereits am 7. Februar 2018 konnten die Spitzen von Union und SPD einen ausgehandelten Koalitionsvertrag präsentieren.

Konstituierende Sitzung des Bundestags

Die einzige feste Größe bei den Terminen nach der Wahl. Denn das Grundgesetz schreibt vor, dass das neu gewählte Parlament spätestens 30 Tage nach der Wahl das erste Mal zusammenkommen muss - das wäre der 26. Oktober. Damit endet offiziell auch die Amtszeit der bisherigen Minister und der Bundeskanzlerin. Sie sind dann aber laut Grundgesetz auf Ersuchen des Bundespräsidenten verpflichtet, ihr Amt bis zur Ernennung der Nachfolger geschäftsführend weiterzuführen.

Urabstimmungen

Die Grünen wollen ihre Mitglieder über einen ausgehandelten Koalitionsvertrag und das Personaltableau auf jeden Fall bei einer online-gestützten Urabstimmung entscheiden lassen. Auch die SPD erwägt, das Votum der Basis einzuholen. Bei der FDP muss ein Bundesparteitag dem Koalitionsvertrag zustimmen.

Regierungsbildung

Ist der Koalitionsvertrag fertig ausgehandelt und besteht Klarheit über die Ressortverteilung, schlägt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor. Dieser wird im Bundestag ohne Aussprache gewählt. Am Tag der Wahl werden in der Regel auch die Minister ernannt. Die drei Parteien ließen durchblicken, dass eine mögliche neue Regierung noch vor Weihnachten gebildet werden sollte.