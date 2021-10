Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, hat sich gegen eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen.

Er sehe im Bundestag keine Mehrheit für das von SPD, Grünen und FDP in ihrem Sondierungspapier in Aussicht gestellte Vorhaben, sagte Frei der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zwar gebe es ohne Zweifel viele stark politisch interessierte Jugendliche. Rechte und Pflichten müssten jedoch miteinander in Übereinstimmung stehen. Er halte es nicht für vernünftig, wenn junge Menschen, die nicht ohne Zustimmung der Eltern einen Handyvertrag abschließen dürften, über die Zukunft des Landes mitbestimmen könnten. Laut ihrem Sondierungspapier wollen SPD, Grüne und FDP das Mindestalter bei Bundestagswahlen und bei Wahlen zum Europarlament von 18 auf 16 Jahre senken.



Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.