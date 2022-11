Sozialreform Bürgergeld

Kompromiss zum Bürgergeld (Michael Kappeler/dpa)

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, man habe substanzielle Änderungen bei Vertrauenszeit, Karenzzeit und beim sogenannten Schonvermögen erreicht. Damit würden schwere Systemfehler beseitigt. Der CDU-Vorsitzende Merz zeigte sich ebenfalls zufrieden. Er rechne mit einer Zustimmung der unionsregierten Länder im Vermittlungsausschuss, der morgen zusammenkommt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann bedauerte den Verzicht auf die Vertrauenszeit. So soll es unter anderem künftig ab dem ersten Tag Sanktionen in Form von Leistungsentzug geben können - ohne Ausnahmen. Dazu sagte Haßelmann, man habe auf die Vertrauenszeit verzichtet, um Mehrheiten im Vermittlungsausschuss zu finden. Die Partei Die Linke kritisierte den Kompromiss. Außer einer Erhöhung des Regelsatzes um gut 50 Euro sei fast nichts von der Reform übrig, erklärte Parteichefin Wissler in Berlin. Der parlamentarische Geschäftsführer Korte meinte, damit gebe es weiter Armut per Gesetz. Der AfD-Fraktionsvize Kleinwächter meinte hingegen, um Kontrollen allein könne es nicht gehen. Es fehle weiterhin jeder Hebel, Menschen in der Folge auch für Arbeit zu aktivieren.

