Waffenlieferungen

Beim Thema schwere Waffen wollen die Ampel-Parteien und die Union an einem Strang ziehen. (IMAGO/Björn Trotzki)

Die Fraktionschefs der Ampel-Koalition und der Union werteten die Einigung als Zeichen der Geschlossenheit. Diesen Antrag auf eine breite Mehrheit in der demokratischen Mitte des Bundestags zu stellen sei ein starkes Signal der Verantwortung für die Ukraine und der Geschlossenheit gegen den russischen Angriffskrieg, heißt es in einer Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Mützenich (SPD), Dröge und Haßelmann (Grüne), Dürr (FDP), Merz (CDU) und des CSU-Landesgruppenchefs Dobrindt. Die Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine sei bedeutend für den Schutz von Frieden und Freiheit in Europa.

Der Antrag soll heute im Bundestag beschlossen werden. Die Unionsfraktionsspitze hatte zuvor als Bedingung für ihre Zustimmung zu einem gemeinsamen Antrag eine Entkopplung vom geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr genannt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.