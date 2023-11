Haushaltsausschuss

Die Ampelkoalition will mehr Geld für die Bekämpfung des Antisemitismus bereitstellen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages würden über 100 Millionen Euro zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, teilten die Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und FDP - Rohde, Kindler und Fricke - am Abend während der noch laufenden Beratungen mit. Die Maßnahmen beeinhalteten unter anderem die Präventionsarbeit bei Jugendlichen. Sieben Millionen Euro kämen dem Wiederaufbau eines Kibbuz in Israel zugute, der beim Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober weitgehend zerstört worden sei.

Zudem stockt die Bundesregierung ihren Etat für humanitäre Hilfe im Ausland nun doch noch um 700 Millionen Euro auf. Ferner wurde beschlossen, dass die Einkommensgrenze beim Elterngeld nicht plötzlich, sondern schrittweise sinken soll. Sie soll im April nächsten Jahres auf zunächst 200.000 Euro und ein Jahr später auf 175.000 Euro abgesenkt werden.

