Staatsbürgerschaft

Bundesinnenministerin Faeser erklärte in Berin, einbürgerungswillige Menschen würden künftig nicht mehr gezwungen sein, einen Teil ihrer Identität aufzugeben.Die Pläne sehen weitreichende Änderungen vor, mit denen der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit aufgegeben werden soll. Damit würde auch der Verlust des deutschen Passes bei Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit entfallen. Außerdem sollen Einbürgerungen grundsätzlich vereinfacht werden. So sollen Migranten bereits nach fünf statt bisher acht Jahren Deutsche werden können, besonders gut integrierte Menschen sogar nach drei Jahren. Wer eingebürgert werden will, muss den Lebensunterhalt für sich und die eigenen Familienangehörigen ohne Sozialleistungen bestreiten können. Straftaten, die aus antisemitischen, rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtenden Motiven begangen wurden, verhindern eine Einbürgerung.

