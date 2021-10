Rund drei Wochen nach der Bundestagswahl werden die Pläne zur künftigen Regierungs-Bildung konkreter.

FDP-Chef Lindner sagte in Berlin, die Verhandlungen über eine Ampel-Koalition könnten noch in dieser Woche starten. Deutschland brauche eine stabile Regierung und benötige eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.



Nach den Sozialdemokraten und den Grünen hatte heute auch die FDP für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Die Entscheidung in Bundesvorstand und Fraktion fiel einstimmig.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.