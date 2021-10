Nach der SPD und den Grünen will heute auch die FDP über die Aufnahme von Verhandlungen über eine sogenannte Ampel-Koalition entscheiden.

Die Beratungen der Parteigremien sollen am Mittag beginnen. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte am Abend im ZDF, Deutschland brauche eine stabile Regierung, die rasch gebildet werden sollte. Er werde seiner Partei deshalb die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen empfehlen.



Gestern hatte ein kleiner Parteitag der Grünen den Verhandlungen zugestimmt. In Berlin votierte die überwiegende Mehrheit der 70 Delegierten dafür; es gab zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Vor der Abstimmung hatten die beiden Vorsitzenden Baerbock und Habeck für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen geworben. Bei der SPD hatte der Parteivorstand bereits am Freitag zugestimmt. Sollte nun auch das Ja der FDP folgen, könnten die Koalitionsgespräche in den kommenden Tagen beginnen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.