Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Darauf haben sich die Parteien laut Entwicklungsministerin Schulze geeinigt. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die deutsche Position werde zentral sein für einen Erfolg in der EU, denn Deutschland sei mit seinem Lieferkettengesetz ein Pionier in der EU und weltweit. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht unter anderem ein Klagerecht von Betroffenen gegen Unternehmen vor, wenn in deren Lieferkette gegen soziale oder Umweltstandards verstoßen wird. Damit sind die EU-Pläne deutlich strenger als das deutsche Lieferkettengesetz, das im kommenden Jahr in Kraft tritt.

Um eine nachhaltigere Ausrichtung von Lieferketten geht es auch bei einem Treffen der G7-Handelsminister in Brandenburg, wo die zweitägigen Beratungen heute abgeschlossen werden. Themen sind außerdem die Reform der Handelsordnung und der Umgang mit Wettbewerbsverzerrungen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.