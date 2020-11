Im parlamentarischen Untersuchungsauschuss zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor vier Jahren hat der Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch, frühere Schwachstellen bei der Terrorabwehr eingeräumt.

So habe man damals bei Islamisten wie Amri eher auf die Wahrscheinlichkeit bestimmter Terrorszenarien geschaut und weniger auf die Gefährlichkeit des Einzelnen, sagte Münch. Die Schwachstellen seien inzwischen größtenteils beseitigt - wenn auch nicht alle.



Der Mitbegründer der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung, Bachmann, gab vor dem Bundestags-Ausschuss an, bereits 40 Minuten vor dem Anschlag von einem anonymen Anrufer Angaben zum Täter erhalten zu haben. Der Anrufer habe sich als Polizist aus Berlin vorgestellt, sagte Bachmann. Er hatte damals kurz nach dem Attentat getwittert, der Täter sei ein tunesischer Moslem.



Bei dem Anschlag im Dezember 2016 war der Tunesier Amri mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast und hatte insgesamt zwölf Menschen getötet. Er wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen

