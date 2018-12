Drei Bundestagsfraktionen ziehen vor das Bundesverfassungsgericht, um die Vernehmung eines Geheimdienstmitarbeiters im Amri-Untersuchungsausschuss zu erzwingen.

Linke, Grüne und FDP kündigten eine entsprechende Klage an. Die Parteien sind der Meinung, dass sie mögliche Behördenfehler im Zusammenhang mit dem Attentat nicht aufklären können, ohne diesen V-Mann als Zeugen zu hören. Dies lehnt die Bundesregierung ab. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass eine Vernehmung Leib und Leben dieser Person gefährde. - Der Tunesier Amri hatte vor zwei Jahren auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen getötet. Der islamistische Terrorist wurde wenige Tage später in Italien von der Polizei erschossen.