Nach dem Attentat auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries in Amsterdam müssen zwei Tatverdächtige vor Gericht zu einer Anhörung erscheinen.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Niederländer und einen in den Niederlanden lebenden Polen. Die beiden waren am Dienstagabend kurz nach dem Anschlag festgenommen worden.



Der Journalist war in einer Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. De Vries war Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen den mutmaßlichen Chef einer Bande von Drogendealern. Der Journalist stand nach eigenen Angaben auf dessen Todesliste.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.