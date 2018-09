Nach dem Messerangriff am Amsterdamer Hauptbahnhof gilt in den Niederlanden weiterhin die Terrorwarnstufe vier auf der fünfstelligen Skala.

Das teilte der Leiter der Terrorabwehr auf Twitter mit. Der mutmaßliche Täter hatte nach Angaben der Behörden ein terroristisches Motiv. Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-jährigen Afghanen mit deutscher Aufenthaltserlaubnis. Gegen ihn wird jetzt auch in Deutschland ermittelt. Er hatte am Freitag am Amsterdamer Hauptbahnhof zwei Amerikaner niedergestochen und schwer verletzt, bevor er von Polizisten angeschossen und festgenommen wurde.