Der terrorverdächtige Afghane, der in Amsterdam zwei Menschen angegriffen hat, bleibt weiter in Untersuchungshaft.

Das hat ein Gericht in den Niederlanden angeordnet. Der 19-Jährige hatte am Freitag zwei Amerikaner niedergestochen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei haben erste Vernehmungen ergeben, dass er einen Terroranschlag verüben wollte. Der Mann lebte in Rheinland-Pfalz als Asylbewerber, gegen ihn wird auch in Deutschland ermittelt.