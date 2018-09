Der junge Afghane, der in Amsterdam zwei Menschen angegriffen haben soll, hat als Motiv fortwährende Beleidigungen des Islams in den Niederlanden angeführt.

Der 19-Jährige ist nach Angaben der Polizei von Deutschland aus nach Amsterdam gereist, um einen Terroranschlag zu verüben. Dort soll er am Freitag zwei Amerikaner niedergestochen und schwer verletzt haben. Ein Gericht ordnete an, dass er in Untersuchungshaft bleiben muss und psychiatrisch untersucht wird.