In den Niederlanden hat sich Ministerpräsident Rutte für den Umgang des Staats mit den Juden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs entschuldigt.

Er sagte auf der nationalen Holocaust-Gedenkfeier in Amsterdam, Beamte hätten zu wenig für den Schutz der jüdischen Bürger vor der Verfolgung getan. Von den etwa 140.000 Jüdinnen und Juden, die damals in den Niederlanden gelebt hatten, wurden über 100.000 von den Nationalsozialisten ermordet. Die neutralen Niederlande waren 1940 von Deutschland besetzt worden.



Niederländische Beamte hätten sehr bereitwillig ausgeführt, was die deutschen Besatzer befohlen hatten, sagte Rutte. Bisher hatte sich dafür noch nie eine niederländische Regierung entschuldigt.