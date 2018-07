In Amsterdam beginnt die weltweit größte Konferenz zu HIV und Aids.

Mehr als 15.000 Fachleute beraten bis Freitag über die jüngsten Entwicklungen bei Therapie und Prävention. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen zehn Jahren zwar insgesamt zurückgegangen - jedoch steigt sie in Osteuropa und Asien seit Kurzem auffallend an.



Im vergangenen Jahr starben weltweit etwa 940.000 Menschen an den Folgen der Immunschwächekrankheit. Knapp 37 Millionen Menschen sind mit dem HI-Virus infiziert.

