Abgeordnetenhaus

Im neuen Berliner Landesparlament sitzen 159 Abgeordnete. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Philipp Znidar)

Stärkste Kraft wurde die CDU. Das geht aus dem amtlichen Ergebnis hervor, das der Landeswahlausschuss feststellte. Die Sozialdemokraten haben einen Vorsprung von 53 Stimmen. An den prozentualen Anteilen der Parteien und der Sitzverteilung verändert sich nichts. Die CDU kam bei der Wahl am 12. Februar auf 28,2 Prozent. SPD und Grüne erhielten jeweils 18,4 Prozent der Stimmen. Für die Linke stimmten 12,2 und für die AfD 9,1 Prozent. Die FDP scheiterte mit 4,6 Prozent an der 5-Prozent-Hürde.

Basierend auf den endgüligen Zahlen könnte die Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD ihr Amt weiter ausüben, wenn die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken fortgesetzt wird. Der CDU-Spitzenkandidat Wegner will hingegen eine Koalition mit SPD oder Grünen bilden.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.