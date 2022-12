Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung

Luise Amtsberg (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance/dpa)

Wenn man über die Verbesserung der Lage von "mobilen Arbeitskräften" rede, habe auch Deutschland noch "ein bisschen was zu tun", sagte die Grünen-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Sie regte an, dass Deutschland und Katar gemeinsam die UNO-Wanderarbeiterkonvention unterzeichnen könnten. Amtsberg fügte hinzu, sie wolle im Anschluss an die Fußball-WM nach Katar fliegen. Die Aufmerksamkeit werde dann zwar weg sein, aber die Probleme nicht. Die Situation von Arbeitnehmern, Gastarbeitern und weiblichen Hausangestellten bleibe kritisch. Da müsse man weiter Druck machen. Kurz vor der WM hatte Amtsberg eine Reise zusammen Bundesinnenministerin Faeser abgelehnt.

Amtsberg zog eine negative Halbzeitbilanz des WM-Turniers. Es gebe viele Berichte, dass Menschen nicht frei protestieren und bestimmte Symbole nicht gezeigt werden dürften, führte sie aus. Die katarischen Behörden gingen sehr restriktiv vor - "vor allem, wenn Protestierende aus dem Iran sich bemerkbar machen."

"Spiegel": Deutscher Botschafter in Katar fordert Abkehr von Konfrontationskurs

Der deutsche Botschafter in Katar, Fischbach, hatte zuletzt offenbar eine Abkehr von dem "konfrontativen deutschen Kurs" gegenüber dem Emirat gefordert. Wie "Der Spiegel" mit Verweis auf einen vertraulichen Kabelbericht schrieb, betonte er darin, dass Deutschland in den vergangenen Jahren über einen erheblichen Vertrauensbonus in Katar verfügt habe. Dieser sei in den vergangenen Wochen verlorengegangen. Jüngste öffentliche Vorwürfe aus Deutschland, aber auch das Verhalten Faesers während der WM hätten im Golfstaat "Verstörung" hervorgerufen. Katar sehe sich als Opfer "einer beispiellosen Medienkampagne, die jede Ausgewogenheit und jedes Augenmaß vermissen" lasse. Die Geste der deutschen Nationalmannschaft, sich auf einem Gruppenbild den Mund zuzuhalten, sei ebenso wie das Tragen der "One Love"-Armbinde durch die Bundesinnenministerin "breit und durchgängig als Respektlosigkeit vor einer fremden Kultur kritisiert" worden.

Trotz der jüngsten Ankündigung von Flüssiggaslieferungen werde die Stimmung in den traditionell deutschlandfreundlichen Wirtschaftskreisen des Landes "als miserabel geschildert". Fischbach betonte demnach, Katar sei ein "seriöser politischer Spieler", auf den Deutschland nicht verzichten könne. Nötig seien nun eine "sehr hochrangige öffentliche Stellungnahme mit Anerkennung der bislang sehr guten Durchführung der Fußball-WM und Zufriedenheit über die neue LNG-Liefervereinbarung". Wichtig sei zudem eine "Würdigung der im Verlauf der Vorbereitung auf die Fußball-WM erzielten Fortschritte in der Menschenrechtslage" sowie eine Bekräftigung des Interesses an der Fortsetzung der "traditionell guten" Beziehungen.

