In den USA wird es vorerst kein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump geben.

Das Repräsentantenhaus lehnte einen Antrag des demokratischen Abgeordneten Green mit klarer Mehrheit ab, den Prozess für die Einleitung eines solchen Verfahrens zu beginnen. Green hatte argumentiert, dass Trump mit seinen als rassistisch kritisierten Attacken auf vier Abgeordnete bewiesen habe, dass er des Amtes nicht würdig sei.



Bei einer Wahlkampfveranstaltung erneuerte Trump seine Angriffe auf die vier Politikerinnen der Demokraten. In Greenville im Bundesstaat North Carolina sagte Trump, die vier Frauen würden beim Aufstieg einer militanten Linken helfen und die USA nicht lieben. Sie hätten nie etwas Gutes zu sagen, deswegen sollten sie in ihre Heimatländer zurückgehen. Drei der Abgeordneten sind in den USA geboren. Eine kam in Somalia auf die Welt, wurde aber schon als Kind eingebürgert.