Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump haben die oppositionellen Demokraten die Republikaner davor gewarnt, die Anhörung von Zeugen zu verhindern.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, sagte in Washington, ein Verfahren ohne Zeugenaussagen wäre bedeutungslos und eine eine Farce. Trumps Freispruch wäre dann für immer mit der Fußnote verbunden, dass er ohne einen ordentlichen Prozess zustandegekommen sei.



Im Senat wird am Abend über eine Zeugen-Anhörung abgestimmt. Die Demokraten hoffen vor allem auf eine Aussage von Trumps früherem Sicherheitsberater Bolton. Dieser bestätigt in einem demnächst erscheinenden Buch, dass der Präsident die Ukraine zu Untersuchungen gegen seinen möglichen Präsidentschafts-Gegenkandidaten Biden drängte. Das ist einer der Anklagepunkte. Bislang haben aber nur zwei Republikaner im Senat erklärt, für Zeugenbefragungen zu stimmen. Nötig wären vier Stimmen der Republikaner.



Der republikanische Senator Cornyn sagte, ein endgültiges Urteil in dem sogenannten Impeachment-Verfahren dürfte es erst in der kommenden Woche geben.