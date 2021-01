Im US-Senat haben sich fast alle republikanischen Mitglieder gegen den Fortgang des Amtsenthebungsverfahrens gegen den früheren Präsidenten Trump ausgesprochen. Für die Demokraten bedeutet das einen empfindlichen Rückschlag in dem Bemühen, die weiteren politischen Ambitionen Trumps im Keim zu ersticken. Der Ex-Präsident hatte nämlich kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt erklärt, er wolle zurückkehren auf die politische Bühne - und unter Umständen für die US-Präsidentschaftswahl 2024 kandidieren.

Republikaner: Kein Impeachment von Ex-Präsidenten

Nach der Vereidigung der Senatoren als Geschworene in dem Verfahren unterstützten 45 der 50 Republikaner in der Kammer einen entsprechenden Einspruch, darunter auch der Anführer der republikanischen Senatoren, McConnell. Nur fünf stimmten mit den 50 Demokraten.



Der Trump-treue republikanische Senator Paul, der den Einspruch eingereicht hatte, begründete seinen Antrag mit Trumps Ausscheiden aus dem Amt. Der Senat könne nur einem amtierenden Präsidenten den Prozess machen. Trump sei seit der Amtsübernahme des neuen Präsidenten Biden jedoch eine Privatperson. Die Demokraten widersprechen dieser Auffassung.

Wissenschaftler: Impeachment wohl möglich

Ein Papier des Congressional Research Service, der als wissenschaftlicher Dienst der Legislative fungiert, stützt diese Auffassung. Darin heißt es, die meisten Mitglieder seien der Ansicht, dass der Kongress die Autorität habe, den Impeachment-Prozess auch auf Amtsträger auszuweiten, die bereits aus dem Amt ausgeschieden sind. Die Verfassung mache dazu keine explizite Aussage.



Dazu kommt ein indirekter Präzedenzfall aus dem Jahr 1876: Damals trat William Belknap, Kriegsminister unter Präsident Ulysses Grant, wegen eines Korruptionsskandals zurück. Trotzdem gab es ein Verfahren im Senat, nachdem das Repräsentantenhaus ihn angeklagt hatte.

Wie geht es weiter?

Mit der Abstimmung sind die Weichen gestellt für ein Verfahren im Senat, das ab der zweiten Februarwoche stattfinden soll. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung Trumps ist aber nicht absehbar. Hierfür wären die Demokraten auf 17 Stimmen aus den Reihen der Republikaner angewiesen.



Die Demokraten werfen Trump vor, seine Anhänger zur Erstürmung des Kapitols angestiftet zu haben. Sie wollen erreichen, dass er künftig keine politischen Ämter mehr ausüben darf.



Trump hat bereits angekündigt, er werde "in irgendeiner Form" zurückkehren. Wenige Tage nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus eröffnete er in Florida ein Büro, von dem aus er seine politische Agenda weiterführen will.

