Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump soll bereits in der kommenden Woche die Entscheidung getroffen werden. Der Senat wies in der Nacht zunächst mit der Mehrheit der Republikaner die Forderung der oppositionellen Demokraten zurück, dass Zeugen befragt werden. Anschließend wurde der kommende Mittwoch als Datum für das abschließende Votum angesetzt. Damit gilt ein Freispruch des Präsidenten in dem gerichtsähnlichen Verfahren als wahrscheinlich.

Die Demokraten hatten insbesondere darauf gesetzt, Trumps früheren Sicherheitsberater Bolton anzuhören. Dieser schreibt in einem demnächst erscheinenden Buch, der Präsident habe die Ukraine zu Untersuchungen gegen seinen möglichen Gegenkandidaten in der nächsten Wahl, Biden, und dessen Sohn gedrängt. Dieser Vorwurf ist einer der zentralen Anklagepunkte.



Vor der Abstimmung hatte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, die Republikaner noch davor gewarnt, die Anhörung von Zeugen zu verhindern. Er sagte, ein Verfahren ohne Zeugenaussagen wäre bedeutungslos und geriete zur Farce. Trumps Freispruch wäre dann für immer mit der Fußnote verbunden, dass er ohne einen ordentlichen Prozess zustandegekommen sei.