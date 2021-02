Im Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Trump haben

Im Senat in Washington argumentierten sie, dass Trump nicht für die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar verantwortlich sei. Seine Rhetorik sei geschützt durch das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Rede. Zudem erhoben sie Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens, weil Trump nicht mehr im Amt ist.



Zuvor hatten die Ankläger ihre Beweisführung abgeschlossen und auf Trumps Verurteilung und den Ausschluss von künftigen politischen Ämtern gedrungen. Die Demokraten werfen dem Republikaner vor, mit seinen Behauptungen eines Wahlbetrugs über Monate hinweg den Boden für den Angriff auf das Kapitol vorbereitet und dann direkt zu seiner Erstürmung angestachelt zu haben. Es gilt derzeit als unwahrscheinlich, dass die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat für eine Verurteilung zustandekommt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.