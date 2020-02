Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump werden keine Zeugen gehört. Das setzten die Republikaner bei einer knappen Abstimmung im Senat in Washington durch. 51 Senatoren stimmten dagegen, 49 votierten dafür. Die Demokraten reagierten empört und sprachen von einer Tragödie.

Ein Freispruch ohne Zeugen und ohne Beweismittel sei wertlos. Sie wollten unter anderem Trumps früheren Sicherheitsberater Bolton zur Ukraine-Affäre anhören, der den Präsidenten in einem noch unveröffentlichten Buch belastet. Zugleich entschied die Kammer, am kommenden Mittwoch abschließend über die Amtsenthebung des Präsidenten abzustimmen. Es wird ein Freispruch für Trump erwartet.



Nach Einschätzung des früheren US-Botschafters in Deutschland, Kornblum, hat sich das Impeachment-Verfahren dennoch gelohnt. Eine Riesenmehrheit der amerikanischen Bürger glaube, dass Trump schuldig sei, sagte Kornblum im Deutschlandfunk. Dessen Ausgangsposition vor der Präsidentenwahl in diesem Jahr sei durch den Prozess geschwächt. Allerdings falle es den Demokraten noch schwer, aus dem Unbehagen der Bürger Kapital zu schlagen.