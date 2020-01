Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump haben die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses mit ihren Plädoyers begonnen.

Im Senat in Washington rief der demokratische Anklageführer Schiff die Senatoren, die über eine Amtsenthebung entscheiden, zu Unvorgenommenheit auf. Die Verfassung habe ihnen große Verantwortung übertragen, und sie seien der Rechtstaatlichkeit verpflichtet, sagte Schiff. Er kündigte "überwältigende Beweise" gegen den Präsidenten an.



Nach Ansicht der oppositionellen Demokraten hat Trump die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden gedrängt und die Untersuchungen des Kongresses hierzu behindert. Trump und seine Republikaner weisen dies zurück.



Verteilt über drei Tage hat die Anklage nun insgesamt bis zu 24 Stunden Zeit für den Versuch, die Senatoren von den beiden Anklagepunkten zu überzeugen. Von Samstag an ist dann das Verteidigerteam ebenso lange am Zug. Da Trumps Partei im Senat über die Mehrheit verfügt, ist eine Amtsenthebung des Präsidenten äußerst unwahrscheinlich.