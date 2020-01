Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump haben die Ankläger der oppositionellen Demokraten ihre Forderung noch einmal in einem offiziellen Schriftsatz an den Senat begründet.

In dem Dokument heißt es unter anderem, die Parlamentskammer müsse Trump des Amtes entheben, um langfristigen und schweren Schaden für die Werte der Demokratie und die Sicherheit des Landes abzuwenden. Die Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten seien eindeutig und überwältigend.



Die Demokraten werfen Trump vor, die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Biden gedrängt und den Kongress bei seinen Ermittlungen dazu behindert zu haben.



Die republikanischen Verteidiger Trumps machten in ihrer schriftlichen Stellungnahme deutlich, dass sie das Amtsenthebungsverfahren in Gänze als gesetzeswidrig zurückweisen. Bei den beiden Anklagepunkten handele es sich weder um Straftaten noch um Gesetzesverstöße. Deshalb sei das Verfahren verfassungswidrig. Es handele sich um eine gefährliche Attacke auf die Rechte des amerikanischen Volkes, seinen Präsidenten frei wählen zu können.