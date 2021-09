Im Prozess um den Angriff auf einen Besitzer eines jüdisches Restaurants in Chemnitz haben erste Zeugen ausgesagt.

Der Wirt berichtete vor dem Amtsgericht in Chemnitz, wie er vor seinem Restaurant einen dumpfen Schlag auf die Schulter erhalten habe. Mehrere dunkel gekleidete Menschen hätten ihn außerdem antisemitisch beschimpft. Deren Augen seien voller Hass gewesen. Nach Aussage eines Polizisten wurden Steine, eine Eisenstange, Holzlatten und eine kaputte Bierflasche am Tatort gefunden.



Vor dem Amtsgericht muss sich ein 30-Jähriger aus Niedersachsen verantworten. Ihm wird gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit Ausschreitungen Rechtsextremer in Chemnitz im August 2018. Sie waren nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen am Rande eines Stadtfestes durch einen Syrer innerhalb kürzester Zeit über soziale Medien bundesweit mobilisiert worden.

