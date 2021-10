Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Bundesland Rheinland-Pfalz ist insolvent. Dies teilte das zuständige Amtsgericht Bad Kreuznach mit und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche". Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Jurist Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt. Über die genauen Gründe für die Insolvenz ist noch nichts bekannt.

Der Flughafen nahe dem Ort Hahn im Hunsrück entstand 1993 auf einem ehemaligen US-Militärflugplatz. Er war vor der Coronapandemie mit rund 1,5 Millionen Passagieren im Jahr der zehntgrößte deutsche Flughafen. Im Cargo-Geschäft wurden jährlich über 170.000 Tonnen Fracht umgeschlagen.



Frankfurt-Hahn Airport wurde früher mehrheitlich von Rheinland-Pfalz kontrolliert. Im Jahr 2017 übertrug das Land seine Anteile von 82,5 Prozent an die chinesische HNA Airport Group. Die restlichen 17,5 Prozent sind weiterhin im Eigentum des Landes Hessen. Rheinland-Pfalz und Hessen hatten den Flughafen bis zum Jahr 2008 mit Subventionen unterstützt. 2014 billigte die EU-Kommission dies nachträglich. Dagegen klagte zuletzt die Lufthansa vergeblich. Sie wandte sich zudem gegen Vergünstigungen für die irische Billigfluglinie Ryanair am Flughafen Hahn in den Jahren 1999 bis 2006.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.