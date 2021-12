Gambias Präsident Adama Barrow vor Anhängern (Archivbild) (Getty Images / Andrew Renneisen)

Wie das Gremium in der Hauptstadt Banjul mitteilte, kam er nach Ende der Auszählung auf rund 457.500 Stimmen. Für Herausforderer Darboe hätten gut 238.000 Menschen votiert. Dieser erkannte die sich bereits nach Teilergebnissen abzeichnende Niederlage zunächst nicht an. Die Abstimmung galt als Test für die erst vier Jahre junge Demokratie. 2016 war Langzeit-Herrscher Jammeh in dem kleinen westafrikanischen Staat gestürzt und ins Exil nach Äquatorial-Guinea geschickt worden.

Im englischsprachigen Gambia leben gut zwei Millionen Menschen. Nach den Daten des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zählt es zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.

