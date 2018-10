Die Junge Union hat sich auf ihrem Deutschlandtag für eine Begrenzung der Kanzlerschaft auf drei Wahlperioden ausgesprochen. Die Delegierten stimmten in Kiel mit knapper Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Merkel in einer Rede gegen eine solche Regelung ausgesprochen.

Die CDU-Vorsitzende argumentierte in ihrer Rede auf dem JU-Treffen, dies stehe "im Widerspruch zum freien Mandat der Bundestagsabgeordneten", die einen Kanzler wählten. Denn die Freiheit des Mandats und die Beschränkung der Entscheidung über den Kanzler müssten in Zusammenhang gebracht werden, meinte sie mit Blick auf verfassungsrechtliche Probleme.



Zudem forderte Merkel ein Ende des Unionsstreits über die Flüchtlingspolitik. Sie forderte zudem ein Ende des unions-internen Streits über die Flüchtlingspolitik. Dieser sei eine Ursache für die schlechten Umfragewerte von den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. CSU-Landeschef Dobrindt beschwor in Kiel den Zusammenhalt der Unionsparteien. Die Gemeinsamkeiten von CDU und CSU seien unverrückbar, auch wenn man sich im Detail mal unterscheide.



In Zukunft werde noch viel stärker die Migration aus Afrika eine Rolle spielen als der Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien oder dem Irak. Darauf müsse man mit einem gemeinsamen Plan reagieren. Afrika müsse dabei als Chance und nicht als Problem begriffen werden.



Die Bundeskanzlerin warnte in ihrer Rede außerdem vor einer weiteren Spaltung in Deutschland und Europa. Man dürfe nicht wieder damit anfangen, in Gruppen zu denken: hier Migranten, dort Deutsche, hier Osten, dort Westen. Die Würde, und zwar jedes Menschen, sei unantastbar.