Bundesminister und -ministerinnen der Verteidigung sind immer auch Selbstverteidigungsminister. Die Liste gescheiterter Ressortchefs ist lang, oft halten sie nicht einmal eine Legislaturperiode durch. Ursula von der Leyen war mit fünfeinhalb Jahren noch ganz gut dabei. Aber dass sie dank nachgewiesener Erfolge auf der Karriereleiter hoch nach Brüssel an die Spitze der EU-Kommission geklettert wäre, wird nicht einmal sie selbst behaupten wollen. Zumindest nicht, wenn sie es mit dem Wahrheitsgebot genau nimmt.

Vor dem Amtsantritt stand die Selbstverteidigung

Annegret Kramp-Karrenbauer musste mit der Selbstverteidigung beginnen, noch bevor sie überhaupt im Amt war. Zweifel an der Eignung von Verteidigungsministern sind nichts Neues. Aber bis zu Kramp-Karrenbauer hatte noch niemand zuvor selbst ausgeschlossen, Minister werden zu wollen. Die Abkehr von der Abwehr ist folglich das erste Manöver, die erste politische Gefechtsübung, die Kramp-Karrenbauer erfolgreich bestehen muss.



Zu diesem Zweck hat sie zwei Geschütze in Stellung gebracht: Mit dem einen hat sie ihr Terrain als Chefin von 180.000 Soldaten und 80.000 zivilen Mitarbeitern markiert: Mehr Geld für die Bundeswehr! Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Richtung des so klangvollen wie unrealistischen Zwei-Prozent-Zieles! Mit etwas anderem als mit dieser Munition hätte sie sich bei der militärischen Führung und in der Truppe gar nicht sehen zu lassen brauchen.



Mit dem zweiten Geschütz hat Kramp-Karrenbauer Signalmunition verschossen: Mehr öffentliche Gelöbnisse will die neue Ministerin abhalten lassen. Das ist in noch weit höherem Maße Symbolpolitik als eine Propagierung des Zwei-Prozent-Ziels. Nun ist Symbolpolitik an sich nichts Schlimmes. Gerade für Verteidigungsminister gehört sie gewissermaßen zur Definition ihres Amts. Denn die ihnen übertragene "Befehls- und Kommandogewalt" ist ja, genau genommen, nichts anderes als Symbolik. Minister sind Generalisten, kein Generale. Sie sollen es aber auch gar nicht sein. Sie sollen vielmehr den Primat der Politik gegenüber dem Militär verkörpern.

Taktisch kluge Vorgehensweise

Der Ruf nach öffentlichen Gelöbnissen ist taktisch klug. Er signalisiert den Soldaten, dass sie mit ihrem Dienst in die Mitte der Gesellschaft gehören. Sollte man das eigens betonen müssen? Ja, und ob. Paradoxerweise wird das aus dem reflexhaften Protest gegen Kramp-Karrenbauers Vorstoß deutlich. Linkspartei-Chef Bernd Riexinger beschwört sofort das Gespenst des Militarismus, verlangt "friedenspolitische Positionen" anstelle einer "Zurschaustellung des Militärischen" und hofft auf "breite Demonstrationen" gegen öffentliche Gelöbnisse, die "das Allerletzte" seien, was wir jetzt brauchen.

Kritik an öffentichen Gelöbnissen ist grober Unfug

Das – mit Verlaub – ist grober Unfug, der an die ideologischen Konflikte zur Zeit des Nato-Doppelbeschlusses zur atomaren Nachrüstung Anfang der 1980er-Jahre erinnert. Die Bundesrepublik Deutschland leistet sich eine Armee. Der Bundestag schickt Soldaten in den Krieg. Aber ihre feierliche Verpflichtung auf die deutsche Demokratie und die Werte der Verfassung sollte aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden und – wenn überhaupt – hinter Kasernenmauern stattfinden? Das ergibt keinen Sinn.



Die Kritik von links an Kramp-Karrenbauers Vorstoß lässt erahnen, dass die Ministerin, die ja zugleich auch CDU-Vorsitzende ist, in ihrem bislang eher ungelenk-kläglichen Bemühen um eine konservative Profilierung ihrer Partei endlich einmal etwas richtig gemacht haben könnte. Ein gesunder, nicht chauvinistischer oder reaktionärer Konservatismus hat Sinn für die Institutionen des Staates, für die Organe der Exekutive als Garanten von "Recht und Ordnung" ohne schnarrendes "rrr" in "Rrrrecht und Orrrdnung". Wenn in den vergangenen Monaten mit so viel berechtigtem Entsetzen über rechtsextreme Tendenzen nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in der Polizei diskutiert wurde, sollte die Ursachen-Suche doch auch einmal die Frage in den Blick nehmen, ob Soldaten oder Polizisten sich mit ihrem Dienst ausreichend gewürdigt sehen; oder ob es ein nachvollziehbares Gefühl gibt, vernachlässigt, gering geschätzt oder sogar verächtlich gemacht zu werden.



Es sollte ein Alarmzeichen sein, wenn Verteidigungspolitiker der AfD im Parlament und in Versammlungen mit einer Parole hausieren gehen, wie "unsere Streitkräfte sind zur Landesverteidigung nicht befähigt". Egal ob Landesverteidigung überhaupt die richtige strategische Maxime ist – allein die Klage über Ausstattungsdefizite trifft einen Nerv, gerade bei denen, die im Einsatz sehr konkret und womöglich lebensbedrohlich mit den Folgen konfrontiert sind.

Kramp-Karrenbauer muss handeln

Genau hier aber wird Symbolpolitik dann doch zu etwas Schlechtem. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer die Soldaten im öffentlichen Raum geloben lassen will, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen", dann muss sie dafür sorgen, dass die Soldaten dieses Versprechen auch erfüllen können. Zeremonien und Zahlen in den Raum zu stellen, ist definitiv zu wenig.