Wetterfrosch in einem Weckglas (picture alliance / dpa / WILDLIFE/I.Elsner)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch vielfach hochnebelartig bedeckt, stellenweise Auflockerungen. Gegen Abend in Küstennähe aufkommender Regen. Minus 1 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.