Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nordwesthälfte trüb und regnerisch. In der Südosthälfte auch sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen 2 bis 8 Grad. An den Alpen Dauerfrost und Schnee.

Morgen, am Ersten Weihnachtstag, vom Schwarzwald bis nach Niederbayern heiter bis sonnig. Nördlich der Donau bedeckt und vereinzelt Sprühregen. 1 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und Südwesten heiter bis sonnig, in den Niederungen Nebel. Sonst meist wolkenverhangen, örtlich Sprühregen. 0 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.