Wetter An den Alpen und an der See Niederschläge, sonst meist bewölkt

Das Wetter: An den Alpen abklingender Schneefall, an der See Schnee- oder Regenschauer. Sonst bewölkt und meist trocken, später im Nordwesten und Westen Regen oder Schnee. 1 bis 6 Grad. Morgen im Nordosten meist trocken, sonst von Westen her Niederschläge, im Bergland und im Osten als Schnee, im Südosten auch gefrierender Regen. 2 bis 10 Grad.

03.12.2021