Schon heute hat die Digitalisierung in Tschechien einen größeren Anteil am Brutto-Inlandsprodukt als in den fünf größten EU-Ländern – und der Anteil wächst doppelt so schnell.

Für die Tschechen ist das ein Paradigmenwechsel: Nachdem sie lange als "verlängerte Werkbank des Westens" gehandelt wurden, nutzen sie jetzt die Chancen der digitalen Ökonomie, um sich aus dem Schatten der ausländischen Investoren herauszuarbeiten. Etliche tschechische Digtal-Unternehmen sind Weltmarktführer, die Universitäten bringen eine neue Generation von selbstbewussten IT-Spezialisten hervor und ganze Städte verändern sich nicht nur kosmetisch, sondern substanziell.

(Deutschlandradio / Kilian Kirchgeßner)Abenteuerspielplatz für Erwachsene

Warum lange auf ein Ersatzteil warten? Als Josef Prusa sein Mischpult kaputtging, konstruierte er lieber einen 3D-Drucker und produzierte das Ersatzteil selbst. Damit war eine digitale Geschäftsidee geboren, mit der seine Firma inzwischen auf dem Weltmarkt mitspielt.





(Deutschlandradio / Kilian Kirchgeßner)Der Patriotismus der Informatiker

Die lange Tradition in den Bereichen Technik, Ingenieurswesen und Informatik helfen tschechischen Firmen dabei, den Übergang ins digitale Zeitalter zu bewerkstelligen. Hinzu kommt eine Portion Heimatliebe.





(Deutschlandradio / Kilian Kirchgeßner)Neue Prioritäten, anderer Politikstil

Eine reine Internet-Partei sind die Piraten in Tschechien schon lange nicht mehr. Liberal und pro-europäisch ist die Partei die drittstärkste Kraft im Parlament. Ihr Erfolgsrezept: ein anderer Politik-Stil jenseits traditioneller ideologischer Grabenkämpfe.

(imago stock&people)In der Trainingsarena der Datenkrieger

In einer Prager Villa können sich IT-Spezialisten aus ganz Europa schulen lassen. Wie können sie sich gegen Hackerattacken wappnen? Trainiert wird in abgeschirmter Umgebung unter möglichst realen Bedingungen.

(Deutschlandradio / Kilian Kirchgeßner)Digitale Hauptstadt Tschechiens

Brünn hat sich zum Magneten für Informatiker entwickelt. Viele Start-Ups haben hier ihren Sitz, etliche Firmen haben Entwicklungsabteilungen in der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Die neuen Bewohner, die gute Geschäfte machen, haben Brünn verändert.