Wetter

An Fonleichnam wieder viele Schauer und Gewitter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von Westen bis in die Mitte Auflockerungen und allmählich abklingende Schauer und Gewitter. Sonst stark bewölkt und schauerartiger Regen, ganz im Süden Starkregen möglich. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Morgen wiederholt Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. Dazwischen Auflockerungen, in Küstennähe sonnig. 16 bis 22 Grad.