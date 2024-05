Wetter

An Fronleichnam wieder viele Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht von Westen bis in die Mitte Auflockerungen und allmählich abklingende Schauer und Gewitter. Sonst stark bewölkt und schauerartiger Regen, ganz im Süden Starkregen möglich. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Am Tag wiederholt Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. Dazwischen Auflockerungen, in Küstennähe sonnig. 16 bis 22 Grad.