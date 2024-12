Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am heutigen Heiligabend im Süden und in den östlichen Mittelgebirgen noch etwas Schnee. Im Nordwesten und Westen leichter Regen. Vom Südwesten bis in den Nordosten teils sonnig. 2 bis 8 Grad. Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, im Süden teils länger sonnig. Sonst meist bedeckt, teils Sprühregen. 1 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und Südwesten teils Nebel, teils Sonne. Sonst meist wolkenverhangen, erneut auch regnerisch. 0 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.