Wetter An Heiligabend Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht viele Wolken und Niederschläge oder gefrierender Regen. Im Südwesten trocken. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Morgen, an Heiligabend, verbreitet Niederschläge. Nach Nordosten nachlassende Schneefälle. 1 bis 10 Grad.

23.12.2021