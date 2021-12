Wetter An Neujahr im Südosten freundlich, im Nordosten grau, 8 bis 15 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden zum Teil noch aufgelockert bewölkt, örtlich Nebel. Sonst stark bewölkt, im Osten etwas Regen, an den Küsten teils stürmische Böen. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Neujahrstag, in der Südwesthälfte aufgelockert, im Süden teils sonnig. In der Nordosthälfte stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad.

31.12.2021