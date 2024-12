Wetter

An Silvester im Norden und Westen bewölkt, in der Mitte und im Süden sonnige Abschnitte

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte bewölkt und etwas Regen. In der Südhälfte neblig-trüb und nur an den Alpen sowie in höheren Lagen gering bewölkt. Tiefstwerte von plus 6 bis minus 10 Grad. Heute, an Silvester, in der Südosthälfte und Teilen der Mitte nach Nebelauflösung länger sonnig und trocken. Im Norden und Westen stark bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. 0 bis 10 Grad.