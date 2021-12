Wetter An Silvester im Süden teils heiter, sonst regnerisch und mild

Das Wetter: In der Nacht vor allem im Norden und Osten Regen, sonst vereinzelt aufgelockert. Mit 12 Grad am Niederrhein und bis 4 Grad im Nordosten ist es weiterhin sehr mild. An Silvester in der Mitte und im Süden nach Nebelauflösung teils heiter, im Norden zeitweise Regen. Mit 10 Grad an den Küsten und bis zu 17 Grad im Süden für die Jahreszeit zu warm.

31.12.2021