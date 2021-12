Susanne Johna, Vorsitzende des Marburger Bundes (Imago Images / Jürgen Heinrich)

Die Menschen hätten samstags und sonntags Zeit und würden sich auch in viel größerer Zahl boostern lassen, wenn sie dafür nicht stundenlang in der Kälte anstehen müssten, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, der Funke Mediengruppe. Man dürfe jetzt keine Kosten und Mühen scheuen, die Kampagne voranzubringen. So sei es etwa "absolut richtig", bis Weihnachten rund 30 Millionen Impfungen zu erreichen. Das könne aber nur gelingen, wenn die Verteilung der Vakzine besser funktioniere, weitere Impfzentren reaktiviert würden und man eben auch am Wochenende impfe, was das Zeug halte, betonte Johna.

Wenn es hingegen an Samstagen und Sonntagen einen starken Abfall bei den Impfungen gebe, müsse dies an den Werktagen entsprechend kompensiert werden.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.